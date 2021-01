Tempesta di neve Filomena in Spagna, Lady Isco condivide le foto sui social (Di sabato 9 gennaio 2021) La Spagna è colpita dalla Tempesta di neve 'Filomena' che sta mettendo a repentaglio il paese e anche diverse partite di campionato. Sara Salamo, compagna di Isco, ha condiviso su Instagram un paio di foto che la ritrae in compagnia del centrocampista del Real Madrid. "Noi e Filomena", il commento della modella.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ0rQvXlv2q/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 9 gennaio 2021) Laè colpita dalladi' che sta mettendo a repentaglio il paese e anche diverse partite di campionato. Sara Salamo, compagna di, ha condiviso su Instagram un paio diche la ritrae in compagnia del centrocampista del Real Madrid. "Noi e", il commento della modella.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ0rQvXlv2q/" Golssip.

repubblica : Spagna, allerta rossa per la tempesta di neve 'Filomena': la più forte in cinquant'anni [aggiornamento delle 11:28] - Radio1Rai : ??#Spagna A #Madrid la tempesta #Filomena ha scatenato la nevicata più forte degli ultimi 40 anni. Allerta rossa nel… - fisco24_info : Tempesta di neve Filomena travolge la Spagna, allerta rossa: A Madrid previsti 20 cm. 'Nevicata più forte ultimi 40… - minuttfminutt : RT @perchetendenza: 'Madrid': Per la tempesta di neve che ha colpito in queste ore la capitale spagnola - paolorm2012 : Tempesta di neve Filomena travolge la Spagna, allerta rossa -