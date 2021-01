Tempesta di neve a Madrid: città nel caos. Rinviata Atletico Madrid-Bilbao (Di sabato 9 gennaio 2021) Una Tempesta di neve così a Madrid non la ricordavano da almeno 50 anni. città paralizzata, chiuso l'aeroporto, enormi disagi sulle strade. Rinviata la partita della Liga tra l' Atletico Madrid e e l'... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Unadicosì anon la ricordavano da almeno 50 anni.paralizzata, chiuso l'aeroporto, enormi disagi sulle strade.la partita della Liga tra l'e e l'...

Spagna, allerta rossa per la tempesta di neve 'Filomena': la più forte in cinquant'anni. A Madrid la tempesta Filomena ha scatenato la nevicata più forte degli ultimi 40 anni. Allerta rossa. Tempesta di neve Filomena travolge la Spagna, allerta rossa. Tempesta di neve, rinviata Atletico-Athletic Bilbao.