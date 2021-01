Tavecchio è il nuovo presidente dei dilettanti della Lombardia (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, torna nel calcio dopo tre anni come presidente del Comitato Regionale Lombardia dei dilettanti. Tavecchio (77 anni) è stato eletto oggi, sbaragliando la concorrenza di Alberto Pasquali, delegato della Lega Nazionale dilettanti di Brescia dal 2007: 380 voti contro 366, più cinque schede bianche. Le prime dichiarazioni del neo eletto presidente sono riportate dal sito online della Gazzetta dello Sport: “Ho lasciato da 7 anni, che con i mezzi di oggi sono un’eternità. La stagione che ci aspetta è drammatica, io non credo che ci siano i presupposti per fare un campionato in questo momento. Ci sono troppe partite da giocare, e non faccio considerazioni sul fatto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) L’exFigc, Carlo, torna nel calcio dopo tre anni comedel Comitato Regionaledei(77 anni) è stato eletto oggi, sbaragliando la concorrenza di Alberto Pasquali, delegatoLega Nazionaledi Brescia dal 2007: 380 voti contro 366, più cinque schede bianche. Le prime dichiarazioni del neo elettosono riportate dal sito onlineGazzetta dello Sport: “Ho lasciato da 7 anni, che con i mezzi di oggi sono un’eternità. La stagione che ci aspetta è drammatica, io non credo che ci siano i presupposti per fare un campionato in questo momento. Ci sono troppe partite da giocare, e non faccio considerazioni sul fatto ...

