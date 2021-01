Tamponi rapidi riconosciuti dal Ministero, Rigoli 'Veneto sulla strada giusta' (Di domenica 10 gennaio 2021) Parziale via libera del Ministero della Salute all'uso dei test antigenici rapidi per accertare la positività o negatività al Covid. È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 10 gennaio 2021) Parziale via libera deldella Salute all'uso dei test antigeniciper accertare la positività o negatività al Covid. È quanto prevede la nuova circolare deldella Salute che ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Continua il tira e molla tra regioni e ministero della Salute per equiparare i test an… - raffaellapaita : “Diamo le 470mila dosi del #vaccino Pfizer di questa settimana diamole agli insegnanti delle scuole medie e superio… - massimi04366044 : RT @_pp_tm_: Comunque confermo a Baiamonti a Milano c’è un chiosco per tamponi rapidi gratuiti. Chiedono donazione per sostenere. Ho fatto… - AlatiGiulio : RT @_pp_tm_: Comunque confermo a Baiamonti a Milano c’è un chiosco per tamponi rapidi gratuiti. Chiedono donazione per sostenere. Ho fatto… - Max_Alle : RT @_pp_tm_: Comunque confermo a Baiamonti a Milano c’è un chiosco per tamponi rapidi gratuiti. Chiedono donazione per sostenere. Ho fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi Coronavirus, test rapidi validi come i tamponi: così cambia l’assegnazione dei colori nelle Regioni Il Sole 24 ORE Covid, screening di massa: 27 i positivi individuati sabato tra Fano e Marotta [NUMERI e FOTO]

903 i test effettuati alla Palestra Venturini che hanno permesso di rintracciare 5 positivi. Invece, 14 sono stati i positivi sui 1502 i tamponi eseguiti al Codma, mentre sui 989 ...

Riapre il punto tamponi al palasport

Al palazzetto dello sport di via Alberone, a Caldiero, riapre per altri tre giorni - sabato 9, domenica 24 e sabato 30 gennaio, dalle... Scopri di più ...

903 i test effettuati alla Palestra Venturini che hanno permesso di rintracciare 5 positivi. Invece, 14 sono stati i positivi sui 1502 i tamponi eseguiti al Codma, mentre sui 989 ...Al palazzetto dello sport di via Alberone, a Caldiero, riapre per altri tre giorni - sabato 9, domenica 24 e sabato 30 gennaio, dalle... Scopri di più ...