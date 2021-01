Tajani: 'Centro-destra unito, non faremo da stampella di nessuno' (Di sabato 9 gennaio 2021) Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha parlato della situazione del governo, in crisi per i confilitti interni alla maggioranza. "Il Centrodestra è unito. Ma una cosa è certa: non faremo ... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Il vicepresidente di Forza Italia Antonioha parlato della situazione del governo, in crisi per i confilitti interni alla maggioranza. "Il. Ma una cosa è certa: non...

Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha parlato della situazione del governo, in crisi per i confilitti interni alla maggioranza. "Il centrodestra è unito. Ma una cosa è certa: non faremo ...

