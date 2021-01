Sveglio e cosciente Primo aggiornamento dall' ospedale su Maroni | le condizioni dopo l' operazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) L'ex governatore della Lombardia ed ex ministro, Robertoè stato operato alla testa all'Istituto neurologico Besta di Milano. Nei giorni scorsi,aveva avuto un malore nella sua casa a Lozza, in provincia di Varese si era procurato una leggera ferita al volto ed era stato ricoverato all'Circolo di Varese. Il 5 gennaio era stato poi trasferito da cui è stato poi trasferito nel nosocomio milanese per alcuni accertamenti. Ieri, l'intervento alla testa che, secondo fonti leghiste, non sarebbe stato particolarmente complicato. Al termine dell', una nota della direzione sanitaria dell'istituto ha reso noto che il paziente «è» e in «soddisfacenti»cliniche. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza e ...