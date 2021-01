Super-G femminile St. Anton 2021 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma del Super-G femminile di St. Anton, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la discesa libera di sabato, le velociste scendono in pista per il primo Supergigante del nuovo anno. Tante italiane vanno a caccia delle prime posizioni per fare punti importanti in classifica. La gara è in programma domenica 10 gennaio alle ore 10:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma del-Gdi St., valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Dopo la discesa libera di sabato, le velociste scendono in pista per il primogigante del nuovo anno. Tante italiane vanno a caccia delle prime posizioni per fare punti importanti in classifica. La gara è in programma domenica 10 gennaio alle ore 10:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

juventusfc : Le #JuventusWomen cominciano l'anno con una vittoria ???? Il racconto della gara ??? - serendipilou : Ho finalmente iniziato 'L'architettatrice' e che dire: ambientazione fantastica nella Roma di metà seicento, scritt… - maxblardone : ?????????????????????????? ??Super mattinata di sci domani?? ?Gigante maschile @adelboden19 ? Discesa femminile St… - MIKI92929357 : RT @venere_dirimmel: Sono un infermiera! Ma ciò non toglie che sono comunque anche donna e che in alcuni momenti mi sento anche super femmi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Goggia pronta per la 'Karl Schranz': 'Sembra un super-g, io ci sono'. Bassino: 'Qui posso fare bene' #FISAlpine #AlpineSkii… -

Ultime Notizie dalla rete : Super femminile Sci, Super-G femminile: vince Ledecka, terza Brignone Adnkronos Super-G femminile St. Anton 2021 in tv: canale, orario e diretta streaming

Il programma del super-G femminile di St. Anton, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la discesa libera di sabato, le velociste scendono in pista per il primo supergigante del ...

Sci, Bertoldini super Primo tra gli aspiranti e secondo nella assoluta

Giornata che sorride anche ai compagni di squadra con Aiace Smaldore al traguardo in ottava posizione, Mattia Zanni 15° assoluto e 5° tra gli Aspiranti, Luca Bianchi 28° assoluto e 15° tra gli Aspiran ...

Il programma del super-G femminile di St. Anton, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la discesa libera di sabato, le velociste scendono in pista per il primo supergigante del ...Giornata che sorride anche ai compagni di squadra con Aiace Smaldore al traguardo in ottava posizione, Mattia Zanni 15° assoluto e 5° tra gli Aspiranti, Luca Bianchi 28° assoluto e 15° tra gli Aspiran ...