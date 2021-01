Studente Positivo al Covid-19 a Porto Cesareo: il Sindaco Chiude La Classe (Di sabato 9 gennaio 2021) Rientrato a scuola dalle vacanze natalizie, uno Studente è risultato Positivo al Covid-19. Accade in una scuola di Porto Cesareo. La sindaca, Silvia Tarantino, ha predisposto la chiusura della Classe. “Un provvedimento che segue la nota odierna con cui l’Asl di Lecce, mi ha comunicato la presenza di un alunno che ha contratto il virus. Faccio Leggi su youreduaction (Di sabato 9 gennaio 2021) Rientrato a scuola dalle vacanze natalizie, unoè risultatoal-19. Accade in una scuola di. La sindaca, Silvia Tarantino, ha predisposto la chiusura della. “Un provvedimento che segue la nota odierna con cui l’Asl di Lecce, mi ha comunicato la presenza di un alunno che ha contratto il virus. Faccio

intoscana : Ieri è stata la giornata inaugurale dello screening di prevenzione contro il #COVID19 tra gli alunni delle scuole d… - Marilen59507180 : @Talbre @ElisabettaSamm1 @matteosalvinimi E’ perché non danno notizia i giornali ma alle superiori a Pordenone in p… - FrancescaAdamoS : @emme_di @linomeschieri @Cartabellotta Le uniche scuole chiuse sono le superiori. Da infanzia a medie non hanno mai… - _carIotta : [1]Le falle intorno al Covid19: Zingaretti consiglia agli studenti liceali di fare il test rapido; lo studente lo f… - Marco7230105475 : @AzzolinaLucia Lei non ha ancora capito che anche se i contagi possono non avvenire tutti direttamente nelle scuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente Positivo Porto Cesareo, studente positivo: classe in quartena. Sanificata scuola elementare TeleRama News Alunno positivo: tutta la classe finisce in quarantena

L'ALLARMECAMPODARSEGO Un'intera classe di terza media all'istituto comprensivo di Campodarsego è entrata in quarantena per 10 giorni a causa della positività di un solo studente. Al rientro ...

A Bagno a Ripoli i primi 300 test rapidi agli studenti e nessun positivo

All’avvio dello screening nelle scuole ripolesi presenti stamani il governatore Eugenio Giani, il presidente di Fondazione CR Salvadori ...

L'ALLARMECAMPODARSEGO Un'intera classe di terza media all'istituto comprensivo di Campodarsego è entrata in quarantena per 10 giorni a causa della positività di un solo studente. Al rientro ...All’avvio dello screening nelle scuole ripolesi presenti stamani il governatore Eugenio Giani, il presidente di Fondazione CR Salvadori ...