Strage Erba | legale Castagna | ' hater vanno fermati | basta insinuazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Crediamo fermamente che non si possa accettare che i 'social' siano ritenuti spazi esonerati dal rispetto dei diritti e dei principi di civiltà che regolano la nostra società: se si consente tutto, i risultati sono tanto gravi quanto di estrema attualità". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Massimo Campa,di Beppe e Pietro, i familiari di tre delle quattro vittime delladi(Como) dell'11 dicembre 2006, il quale si è rivolto alla giustizia per difendere l'onore dei suoi assistiti. Oggi il tribunale di Como gli ha dato ragione e ha citato a giudizio 13 leoni da tastiera per diffamazione. I 12 commentatori e l'amministratrice di una pagina che sosteneva l'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati in via definitiva per il quadruplice omicidio -, si sono ...