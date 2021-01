Strage di Viareggio, parla il nonno: “Piango il futuro negato ai miei due nipotini quella notte maledetta” (Di sabato 9 gennaio 2021) I piccoli Luca e Lorenzo morirono con la madre nel rogo seguito al deragliamento del treno. L'ex operaio di 78 anni dopo la sentenza dice: "Cos’è la giustizia se undici anni dopo nessuno paga ancora per i nostri morti?" Leggi su repubblica (Di sabato 9 gennaio 2021) I piccoli Luca e Lorenzo morirono con la madre nel rogo seguito al deragliamento del treno. L'ex operaio di 78 anni dopo la sentenza dice: "Cos’è la giustizia se undici anni dopo nessuno paga ancora per i nostri morti?"

