Strage di Viareggio, la conferenza stampa coi familiari della vittime dopo la sentenza: la diretta (Di sabato 9 gennaio 2021) In diretta i familiari delle vittime della Strage di Viareggio dopo la discussa sentenza di ieri, che ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi, rimandando in Appello la valutazione per il solo reato di disastro ferroviario colposo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Indelledila discussadi ieri, che ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi, rimandando in Appello la valutazione per il solo reato di disastro ferroviario colposo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - Noovyis : (Strage di Viareggio, il legale delle famiglie: “La prescrizione non è un’assoluzione, non ci sono innocenti”. Cosa… - Noovyis : (Strage di Viareggio, la conferenza stampa coi familiari della vittime dopo la sentenza: la diretta) Playhitmusic - -