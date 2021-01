Strage di Viareggio, il legale delle famiglie: “La prescrizione non è un’assoluzione, non ci sono innocenti”. Cosa succede dopo la sentenza (Di sabato 9 gennaio 2021) “La prescrizione non è un’assoluzione. innocenti totali non ce ne sono”. Tiziano Nicoletti, tra i difensori delle famiglie delle vittime della Strage di Viareggio, è chiaro sulla sentenza della Cassazione, che l’8 gennaio ha dichiarato prescritto, per tutti gli imputati, il reato di omicidio colposo plurimo: è passato troppo tempo. La Suprema corte infatti non ha riconosciuto l’aggravante dell’incidente sul lavoro, appiglio che aveva evitato finora la cancellazione del reato. Caduta l’aggravante, è scomparso anche quello. Perché questa decisione dei giudici? “Oltre ai macchinisti, che però non si sono costituiti parte civile nel processo, si sono fatti male dei privati cittadini a casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Lanon ètotali non ce ne”. Tiziano Nicoletti, tra i difensorivittime delladi, è chiaro sulladella Cassazione, che l’8 gennaio ha dichiarato prescritto, per tutti gli imputati, il reato di omicidio colposo plurimo: è passato troppo tempo. La Suprema corte infatti non ha riconosciuto l’aggravante dell’incidente sul lavoro, appiglio che aveva evitato finora la cancellazione del reato. Caduta l’aggravante, è scomparso anche quello. Perché questa decisione dei giudici? “Oltre ai macchinisti, che però non sicostituiti parte civile nel processo, sifatti male dei privati cittadini a casa ...

