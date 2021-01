Strage di Viareggio, Cassazione annulla le condanne: prescrizione per omicidi colposi (Di sabato 9 gennaio 2021) Strage di Viareggio, Cassazione annulla le condanne. Per la Cassazione il processo per la Strage di Viareggio deve tornare in Corte d’Appello perché si celebri un nuovo processo a carico degli ex amministratori di Fs e Rfi Mauro Moretti e Michele Mario Elia e degli altri dirigenti delle Ferrovie dello stato per il reato di disastro colposo. Non riconoscendo l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, invece, tutte le accuse di omicidio colposo delle 32 vittime sono andate prescritte. Colpo di scena al Processo di terzo grado per la Strage di Viareggio, l’incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno del 2009 a seguito del deragliamento di una cisterna che traportava gpl ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 9 gennaio 2021)dile. Per lail processo per ladideve tornare in Corte d’Appello perché si celebri un nuovo processo a carico degli ex amministratori di Fs e Rfi Mauro Moretti e Michele Mario Elia e degli altri dirigenti delle Ferrovie dello stato per il reato di disastro colposo. Non riconoscendo l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, invece, tutte le accuse dio colposo delle 32 vittime sono andate prescritte. Colpo di scena al Processo di terzo grado per ladi, l’incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno del 2009 a seguito del deragliamento di una cisterna che traportava gpl ...

