Strada solare | in Georgia nasce la prima corsia che ricarica auto elettriche

Via libera negli Stati Uniti alla prima Strada solare. Si tratta di un infrastruttura urbana sorta a Peachtree Corners nell'area metropolitana di Atlanta in Georgia. La Strada sfrutta la tecnologia dei pannelli solari WattWay per ricaricare le auto elettriche.

Nella cittadina di Peachtree Corners, in Georgia negli USA, è stata sperimentata la prima strada solare per le auto elettriche.

Nella cittadina di Peachtree Corners, in Georgia negli USA, è stata sperimentata la prima strada solare per le auto elettriche.