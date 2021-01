Star Wars | chi scriverà il film di Kevin Feige?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) La saga dinon finisce mai di stupirci, e in questi giorni giungono novità suldiprodotto da, il capo dei Marvel Studios. Nel 2019 fu annunciato che, presidente dei Marvel Studios, avrebbe prodotto undi. Per quasi due anni non ci sono state novità in merito a questo progetto, fino a quando, di recente, è stato annunciato chi lo. Quali sono le Novità Stando alla testata Deadline, sarà infatti Mick Waldron a scrivere il prossimodella saga ancora senza titolo prodotto proprio da. Waldronanche Doctor Strange in the ...