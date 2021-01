Sprechi Rai: “Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c’è nessuno” (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) Striscia la Notizia è tornata a denunciare gli Sprechi Rai nella rubrica Rai Scoglio 24. Per l’ennesima volta, l’inviato Pinuccio ha dedicato un servizio alla sede Rai di Pechino, dove “dovrebbe” risiedere Giovanna Botteri. Il condizionale è d’obbligo. Infatti, secondo la trasmissione di Canale 5, la sede Rai di Pechino sarebbe deserta. E la stessa Botteri, che da 14 anni è anche corrispondente dagli Stati Uniti, in Cina non risiede più da agosto. Ecco dunque, la denuncia di Striscia. Come appare anche nel servizio andato in onda ieri. Da 5 mesi la Rai a Pechino paga a vuoto per una sede deserta Da agosto 2020, infatti, l’ufficio di corrispondenza, è orfano di Giovanna Botteri. Ed è praticamente deserto. Un vuoto che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Striscia la Notizia è tornata a denunciare gliRai nella rubrica Rai Scoglio 24. Per l’ennesima volta, l’inviato Pinuccio ha dedicato un servizio allaRai di, dove “dovrebbe” risiedere Giovanna. Il condizionale è d’obbligo. Infatti, secondo la trasmissione di Canale 5, laRai disarebbe deserta. E la stessa, che da 14 anni è anche corrispondente dagli Stati Uniti, in Cina non risiede più da agosto. Ecco dunque, la denuncia di Striscia. Come appare anche nel servizio andato in onda ieri. Da 5 mesi la Rai apaga a vuoto per unadeserta Da agosto 2020, infatti, l’ufficio di corrispondenza, è orfano di Giovanna. Ed è praticamente deserto. Un vuoto che ...

Roberto14989008 : RT @SecolodItalia1: Sprechi Rai: “Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c’è nessuno” (video) - LuigiDonfrance1 : RT @SecolodItalia1: Sprechi Rai: “Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c’è nessuno” (video) - Maurizi93527415 : RT @SecolodItalia1: Sprechi Rai: “Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c’è nessuno” (video) - SecolodItalia1 : Sprechi Rai: “Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c’è nessuno” (video)… - PepitosBay : @Stocca64 @Signorino978 Non solo: lo scorso mese, Pinuccio, l'inviato pugliese di Striscia la Notizia, produsse una… -

Ultime Notizie dalla rete : Sprechi Rai Sprechi Rai: "Per la sede di Pechino e la casa della Botteri 600mila euro. Ma non c'è nessuno"... Il Secolo d'Italia Università, si riaccende la protesta

Settimana di protesta in tutte le università italiane, proclamata da sindacati e associazioni di lavoratori, per contestare la politica del governo e la riforma Gelmini. Rettorati simbolicamente occup ...

Una città in guerra per il capoluogo di Regione

Una guerra vera, con 5 morti e duemila feriti, oltre 800 arresti, danni per miliardi di lire dell'epoca. I reggini devastarono la loro città; ingaggiarono scontri furiosi con le forze dell'ordine; rup ...

Settimana di protesta in tutte le università italiane, proclamata da sindacati e associazioni di lavoratori, per contestare la politica del governo e la riforma Gelmini. Rettorati simbolicamente occup ...Una guerra vera, con 5 morti e duemila feriti, oltre 800 arresti, danni per miliardi di lire dell'epoca. I reggini devastarono la loro città; ingaggiarono scontri furiosi con le forze dell'ordine; rup ...