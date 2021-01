Spezia, Italiano: «Sogno la salvezza. In Nzola rivedo Drogba» (Di sabato 9 gennaio 2021) Vincenzo Italiano si racconta: dall’obiettivo salvezza a paragone Nzola-Drogba Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato degli obiettivi stagionali, ma anche dell’esplosione di Nzola. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 salvezza – «Salvarsi puntando su difesa e contropiede non è una regola. Io sono convinto che più stai lontano dalla tua area e vicino a quella avversaria, maggiori sono anche le possibilità di segnare e raggiungere l’obiettivo. Riuscire a centrare la salvezza avrebbe il sapore di una terza promozione. Anzio, qualcosa in più: un vero e proprio scudetto». Nzola – «È un centravanti veloce, bravo ad attaccare la profondità e far giocare bene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Vincenzosi racconta: dall’obiettivoa paragoneVincenzo, allenatore dello, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato degli obiettivi stagionali, ma anche dell’esplosione di. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Salvarsi puntando su difesa e contropiede non è una regola. Io sono convinto che più stai lontano dalla tua area e vicino a quella avversaria, maggiori sono anche le possibilità di segnare e raggiungere l’obiettivo. Riuscire a centrare laavrebbe il sapore di una terza promozione. Anzio, qualcosa in più: un vero e proprio scudetto».– «È un centravanti veloce, bravo ad attaccare la profondità e far giocare bene ...

