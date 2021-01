Spagna | intrappolati a Ceuta senza lavoro né famiglia | il paradosso dei migranti che rischiano la vita per tornare a casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) In un mondo capovolto accade che una meta bramata ogni anno da decine di migliaia diin cerca della terra promessa si trasformi, per altri disperati, in un incubo da cui fuggire. Tutto questo succede adesso a, una delle due enclave spagnole assieme a Melilla lungo la costa mediterranea del Marocco. Lavoratori-pendolari marocchini bloccati in territorio spagnolo dall’emergenza pandemica e dalle misure di sicurezza dalle rispettive autorità frontaliere, decisi a tutto pur di, anche di morire. Nell’ultimo fine settimana due uomini sono riusciti a rientrare nel Paese d’origine rischiando di morire assiderati o di annegare. Alla fine ce l’hanno fatta. Con il muro di ferro reso ormai invalicabile dal recente intervento del governo spagnolo che lo ha alzato fino a sfiorare i 10 metri, sostituendo ...