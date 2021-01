Sondaggi politici elettorali oggi 9 gennaio: dopo un 2020 da dimenticare, la Lega torna a crescere (Di sabato 9 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 9 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Il 2020 è stato un anno nero per la Lega, che ha visto ridursi i propri consensi di otto punti e mezzo. Un vero e proprio crollo per il partito di Salvini, condizionato anche dalla pandemia di Covid, come evidenziato dal Sondaggio di Tecné, presentato durante la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica del 4 gennaio 2021, che ha messo a confronto le intenzioni di voto attuali con quelle di un anno fa. Nel dettaglio, in dodici mesi la Lega è passata dal 31,7% al 23,2% (-8,5%), rimanendo comunque il primo partito italiano. Nel centrodestra può gongolare invece Giorgia Meloni. Il suo ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021): ultimissimi– Ilè stato un anno nero per la, che ha visto ridursi i propri consensi di otto punti e mezzo. Un vero e proprio crollo per il partito di Salvini, condizionato anche dalla pandemia di Covid, come evidenziato dalo di Tecné, presentato durante la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica del 42021, che ha messo a confronto le intenzioni di voto attuali con quelle di un anno fa. Nel dettaglio, in dodici mesi laè passata dal 31,7% al 23,2% (-8,5%), rimanendo comunque il primo partito italiano. Nel centrodestra può gongolare invece Giorgia Meloni. Il suo ...

