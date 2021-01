Somministrate oltre mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid Il numero più alto di vaccinati è nel Lazio

Leggi su lanotiziagiornale

Sono 504.587, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal Commissario per l'emergenza Coronavirus (consultabile qui), le persone che hanno ricevuto in Italia la prima dose delcontro il. Hanno ricevuto il312.172 donne e 192.415 uomini.416mila somministrazioni sono state effettuate a personale sanitario, 57mila a personale non sanitario e 31mila a ospiti di strutture residenziali. La regione che ha utilizzato il maggiodiè il(56.338) seguita da Veneto (55.992, Emilia Romagna (52.163), Sicilia (51.558), Campania (50.427) e Lombardia (46.257).