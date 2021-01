Solange, parla l'amico che l'ha trovato morto in casa: "Vederlo così è stato doloroso" (Di sabato 9 gennaio 2021) Il sensitivo Solange è stato trovato morto in casa dal suo amico, il direttore di 50 Canale, Nicola Rossi, che ha recentemente rilasciato un'intervista per raccontare la tragica esperienza. Solange, personaggio televisivo noto come sensitivo, è stato trovato morto in casa sua dall'amico Nicola Rossi, il direttore di 50 Canale, che ha raccontato la sua terribile esperienza a La Nazione. Solange, vero nome dell'opinionista televisivo Paolo Bucinelli, due giorni fa è stato trovato morto in casa sua all'età di 69 anni. L'amico Nicola Rossi ha voluto rivelare gli ultimi istanti di vita del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021) Il sensitivoindal suo, il direttore di 50 Canale, Nicola Rossi, che ha recentemente rilasciato un'intervista per raccontare la tragica esperienza., personaggio televisivo noto come sensitivo, èinsua dall'Nicola Rossi, il direttore di 50 Canale, che ha raccontato la sua terribile esperienza a La Nazione., vero nome dell'opinionista televisivo Paolo Bucinelli, due giorni fa èinsua all'età di 69 anni. L'Nicola Rossi ha voluto rivelare gli ultimi istanti di vita del ...

Noovyis : (Solange, parla l'amico che l'ha trovato morto in casa: 'Vederlo così è stato doloroso') Playhitmusic - - LevyGalanti : RT @ilgiornale: Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatto dal di… - Italia_Notizie : 'Sono stato io a portarlo in ospedale'. Gli ultimi istanti di vita di Solange - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatto dal di… - ilgiornale : Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatt… -