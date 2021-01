Solange, parla l’amico che insieme ai vigili del fuoco ha fatto irruzione in casa: “È stato doloroso vederlo così” (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo le parole di Vladimir Luxuria, amica di Solange che si è detta amareggiata per questa morte in solitudine, parla Nicola Rossi, direttore di 50 Canale, l’emittente toscana dove lavorava il sensitivo. “Paolo era sul divano ormai privo di vita. È stato doloroso vederlo così“. È stato proprio lui, insieme a Francesca Vallini, una collega, a vedere vivo per l’ultima volta Solange, al secolo Paolo Buccinelli. Il sensitivo è stato trovato senza vita nella sua abitazione il 7 gennaio dopo diversi giorni in cui non rispondeva al telefono. Solange sarebbe morto per problematiche legate al diabete. Rossi era insieme ai vigili del fuoco quando hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo le parole di Vladimir Luxuria, amica diche si è detta amareggiata per questa morte in solitudine,Nicola Rossi, direttore di 50 Canale, l’emittente toscana dove lavorava il sensitivo. “Paolo era sul divano ormai privo di vita. È“. Èproprio lui,a Francesca Vallini, una collega, a vedere vivo per l’ultima volta, al secolo Paolo Buccinelli. Il sensitivo ètrovato senza vita nella sua abitazione il 7 gennaio dopo diversi giorni in cui non rispondeva al telefono.sarebbe morto per problematiche legate al diabete. Rossi eraaidelquando hanno ...

Noovyis : (Solange, parla l'amico che l'ha trovato morto in casa: 'Vederlo così è stato doloroso') Playhitmusic - - LevyGalanti : RT @ilgiornale: Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatto dal di… - Italia_Notizie : 'Sono stato io a portarlo in ospedale'. Gli ultimi istanti di vita di Solange - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatto dal di… - ilgiornale : Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatt… -