Solange | Ballantini racconta l’ultima telefonata Luxuria | “Trascurato dalla tv”

Dario Ballantini, amico di Solange, ricorda l'ultima chiamata con il sensitivo, mentre Vladimir Luxuria racconta la vita di Paolo Bucinelli, scomparso a 68 anni improvvisamente. Una morte che ha colpito moltissime persone, in particolare chi, nel mondo dello spettacolo, aveva conosciuto Solange, ospite di numerose trasmissioni. Dal mago Otelma a Caterina Balivo, in tanti hanno ricordato l'opinionista su Instagram. Fra i suoi amici più cari Dario Ballantini, protagonista di Striscia la Notizia, che era legato a Solange da una profonda amicizia che durava da tempo. Il sensitivo è stato trovato nella sua abitazione in provincia di Livorno grazie all'intervento dei pompieri e degli operatori del 118, allertati dopo che non rispondeva al telefono da diversi giorni.

