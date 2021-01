Smart working e mal di spalla: gli strumenti che aiutano per il mal di scrivania (Di sabato 9 gennaio 2021) Con il Covid 19 molti più lavoratori hanno iniziato a svolgere i loro impegni professionali da casa approcciandosi allo Smart working. La stessa cosa vale anche per gli studenti che hanno cominciato a sperimentare le lezioni online. Sicuramente lavorare da casa ha i suoi vantaggi ma pure qualche svantaggio. In tanti, per esempio, ne risentono dal punto di vista fisico. Stando tante ore su una sedia inadeguata, appoggiati ad un tavolo che non è la scrivania dell’ufficio o il banco di scuola, ci possono essere alcuni disagi come il mal di schiena. Ad oggi però esistono tanti modi per combattere questo problema con strumenti e supporti specifici. Non solo, anche a casa si può ricostruire un ambiente idoneo che ricrei le comodità dell’ufficio ( e a volte si può anche stare più comodi). Curare e prevenire il mal di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 gennaio 2021) Con il Covid 19 molti più lavoratori hanno iniziato a svolgere i loro impegni professionali da casa approcciandosi allo. La stessa cosa vale anche per gli studenti che hanno cominciato a sperimentare le lezioni online. Sicuramente lavorare da casa ha i suoi vantaggi ma pure qualche svantaggio. In tanti, per esempio, ne risentono dal punto di vista fisico. Stando tante ore su una sedia inadeguata, appoggiati ad un tavolo che non è ladell’ufficio o il banco di scuola, ci possono essere alcuni disagi come il mal di schiena. Ad oggi però esistono tanti modi per combattere questo problema cone supporti specifici. Non solo, anche a casa si può ricostruire un ambiente idoneo che ricrei le comodità dell’ufficio ( e a volte si può anche stare più comodi). Curare e prevenire il mal di ...

