Slittino | Dominik Fischnaller | “Sono davvero soddisfatto della mia prestazione | continuiamo a tenere duro”

Dominik Fischnaller si riscatta prontamente dopo il passo falso di Koenigsee e torna sul podio, chiudendo al terzo posto l'ottavo evento individuale stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Slittino. Il 27enne nativo di Bressanone ha così portato a casa il quarto piazzamento sul podio stagionale nel circuito maggiore, raccogliendo inoltre una medaglia di bronzo continentale. La competizione odierna, andata in scena sulla pista di Sigulda, in Lettonia, era valevole anche come Campionato Europeo 2021 ."Sono veramente soddisfatto della mia prestazione, arriviamo da un periodo difficile per la situazione che stiamo vivendo tutti, per cui continuiamo a tenere duro", ha dichiarato l'azzurro al sito

