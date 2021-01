Sindrome del gatto che miagola nell’uomo | di che si tratta?

(Di sabato 9 gennaio 2021) Cos’è e come si manifesta ladel “cri du chat”? Ladel cri du chat è unagenetica caratterizzata da ritardo psicomotorio (la deambulazione autonoma viene acquisita solo dopo i 4 anni), piccolo encefalo, anomalie del volto, assenza di tono muscolare, basso peso alla nascita, padiglioni auricolari ampi. Laviene definita “cri du chat” ovvero “pianto del” in francese, perchè ha come caratteristica quella che il pianto del bambino è simile al miagolio di un, è quindi piuttosto acuto e monotono, e dura per tutta la prima infanzia. Questo tipo di pianto è causato principalmente da anomalie strutturali della laringe e del sistema nervoso centrale. Ladel cri du chat viene chiamata anche monosomia 5p perchè ha un origine ...

FabRavezzani : @mimmopesce1 @RM7409 @LucaMarelli72 Ma no, il signore avanzava il sospetto che lei fosse affetto da sindrome del di… - SISPonline : La riduzione drastica di esperienze e di stimoli legati all’interazione con altri coetanei rischia di esporre i… - Antonellaalta11 : A Conte verrà sicuramente la sindrome del tunnel carpale a forza di firmare #DPCM - erreelleci : RT @LeonardoPanetta: #Facebook e #Twitter stanno vivendo la sindrome del Dr. Frankenstein. 4 anni fa hanno favorito la nascita del “Mostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome del

Il Messaggero

Sindrome da stress post lockdown. Prepariamoci all’emergenza mentale post Covid, che avrà conseguenze psicologiche su molti nel 2021 ...N on si tratta di assecondare la sindrome Nimby (Not in my back yard - non nel mio giardino), ma di provare a capire una logica politica. La carta nazionale per le aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ...