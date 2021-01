"Siete fuori?". Salvini azzera Pd e M5s: insultato per questa mascherina? Occhio al dettaglio | Guarda (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteo Salvini criticato per tutto, anche per la mascherina. Il leader della Lega ha indossato una protezione individuale contro il coronavirus con il volto di Paolo Borsellino. Immediate le critiche di Pd e M5s che sembrano comunque non toccarlo: "M5s e Pd se bevo il caffè mi criticano, se invece bevo il latte tiepido mi criticano perché bevo il latte tiepido. La lotta antimafia dovrebbe unire tutti. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che è fuori dalla storia". A regalare al numero uno del Carroccio la mascherina oggetto di critiche l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà. Anche lui, di fronte a quanto accaduto, non può far altro che replicare a tono: "Sono felice di avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteocriticato per tutto, anche per la. Il leader della Lega ha indossato una protezione individuale contro il coronavirus con il volto di Paolo Borsellino. Immediate le critiche di Pd e M5s che sembrano comunque non toccarlo: "M5s e Pd se bevo il caffè mi criticano, se invece bevo il latte tiepido mi criticano perché bevo il latte tiepido. La lotta antimafia dovrebbe unire tutti. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che èdalla storia". A regalare al numero uno del Carroccio laoggetto di critiche l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà. Anche lui, di fronte a quanto accaduto, non può far altro che replicare a tono: "Sono felice di avere ...

LegaSalvini : LO CRITICANO PURE PER LA MASCHERINA. SALVINI AFFONDA M5S E PD: SIETE FUORI DALLA STORIA - epiph4ny_ : VOI SIETE FUORI - chiara1__ : RT @cansgaze: Mi dispiace ma le fan di SCK stanno esagerando con la situazione di Can, cambiate disco che siete ripetitive. Anzi, oltre all… - cansgaze : Mi dispiace ma le fan di SCK stanno esagerando con la situazione di Can, cambiate disco che siete ripetitive. Anzi,… - chapalagalena : RT @letterstohaz: Avete rotto il cazzo con Eleanor, e vi parlo da l’rrie ma dopo dieci anni non siete stanchi? Capisco, e non condivido co… -

Ultime Notizie dalla rete : Siete fuori Lo criticano pure per la mascherina. Salvini affonda M5s e Pd: siete fuori dalla storia Il Tempo Giulia Salemi fidanzata fuori dal Gf Vip? Le voci turbano Pretelli

Alcuni persone fuori dalla casa del Grande Fratello Vip mettono in guardia Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi accusata di avere un fidanzato fuori.

Bergomi: "Difendo Conte perché all'Inter vincono quelli come lui"

La bandiera nerazzurra: "L'allenatore è il valore aggiunto, lotterà fino alla fine. Ma è ingiusto dire che questa squadra debba vincere per forza" ...

Alcuni persone fuori dalla casa del Grande Fratello Vip mettono in guardia Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi accusata di avere un fidanzato fuori.La bandiera nerazzurra: "L'allenatore è il valore aggiunto, lotterà fino alla fine. Ma è ingiusto dire che questa squadra debba vincere per forza" ...