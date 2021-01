Sicilia | nuove misure restrittive e scuole chiuse

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ormai è deciso: lene non riapriranno i battenti. Alla luce dell’andamento dei contagi sull’isola, che finora è stato in salita costante, il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso che al momento non è possibile riaprire le. Di nessun ordine e grado. Le elementari, infatti, rimarrannofino al 16 gennaio, per aprire lunedì 18. Gli istituti di medie e superiori riapriranno invece il 31 e rientreranno in classe solo la metà di essi, comunque fatte salve ulteriori disposizioni e provvedimenti restrittivi che potrebbero essere presi sulla base dei contagi. “C’è un solo rimedio purtroppo per evitare l’ulteriore crescita dei contagi in: adottare, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate dal Comitato ...