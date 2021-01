“Si scrive Moratti ma si legge Formigoni” | la protesta del M5s sotto Palazzo Lombardia – Video

(Di sabato 9 gennaio 2021) “Si, ma si. Questa nomina è un salto indietro di vent’anni”. È questa l’accusa lanciata dal consigliere regionale del M5s, Marco Degli Angeli, che insieme ad alcuni suoi colleghi e a alcuni attivisti del Movimento hato di fronte acontro i nuovi ingressi nella giunta Fontana. “Il presidente della Regione esce da questo rimpasto come il segretario di Salvini – conclude il consigliere regionale Massimo De Rosa – perché tutte le decisioni sono state prese da Salvini e da Berlusconi in altre sedi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ho atteso l’ufficializzazione della sostituzione in Regione Lombardia dell’assessore Giulio Gallera che, come ho scritto più volte, si era messo all’angolo con le sue tante dichiarazioni e per essere ..."Faremo di tutto per migliorare", a partire dal lavoro del piano per la vaccinazione anti-Covid che proseguirà nei tempi stabiliti. Si capisce dalle sue prime parole che, almeno nelle intenzioni, Leti ...