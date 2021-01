Serie C, Rauti al 93? gela la Cavese e regala tre punti d’oro al Palermo (Di sabato 9 gennaio 2021) Nell'anticipo del sabato della 17.ma giornata di Serie C Girone C, colpo esterno del Palermo sul terreno della Cavese con un gol del giovane Rauti al 93'. I rosanero dopo due pareggi consecutivi, hanno conquistato l'intera posta in palio al termine di una partita molto difficile e complicata da un campo al limite della praticabilità. I rosa giocano un brutto primo tempo ma hanno la grande occasione di sbloccare la gara con Lucca, che però sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa, è ancora il Palermo a premere sull’acceleratore ma la palla non vuole entrare. A 2' dalla fine viene espulso Matera per i campani e nei minuti di recupero arriva il gol per i rosanero grazie a un bel colpo di testa di Rauti sugli sviluppi di un calcio di punizione pennellato da Palazzi. Dopo il colpo di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Nell'anticipo del sabato della 17.ma giornata diC Girone C, colpo esterno delsul terreno dellacon un gol del giovaneal 93'. I rosanero dopo due pareggi consecutivi, hanno conquistato l'intera posta in palio al termine di una partita molto difficile e complicata da un campo al limite della praticabilità. I rosa giocano un brutto primo tempo ma hanno la grande occasione di sbloccare la gara con Lucca, che però sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa, è ancora ila premere sull’acceleratore ma la palla non vuole entrare. A 2' dalla fine viene espulso Matera per i campani e nei minuti di recupero arriva il gol per i rosanero grazie a un bel colpo di testa disugli sviluppi di un calcio di punizione pennellato da Palazzi. Dopo il colpo di ...

