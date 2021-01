Serie B, il Cittadella vince 0-2 il recupero contro la Reggiana (Di sabato 9 gennaio 2021) Finisce con una bella vittoria del Cittadella il recupero della 5° giornata di Serie B rinviata lo scorso 24 ottobre. Basta una gol per tempo alla squadra veneta per portare a casa i 3 punti in quel di Reggio Emilia, che la proiettano a 30 punti al 3° posto, insieme al Monza. Federico Proia al 9? e Roberto Ogunseye al 65? i marcatori del match. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Finisce con una bella vittoria delildella 5° giornata diB rinviata lo scorso 24 ottobre. Basta una gol per tempo alla squadra veneta per portare a casa i 3 punti in quel di Reggio Emilia, che la proiettano a 30 punti al 3° posto, insieme al Monza. Federico Proia al 9? e Roberto Ogunseye al 65? i marcatori del match. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

