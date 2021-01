Serie A, Milan-Torino: Pioli ancora senza Ibrahimovic, sarà Leao contro Belotti. Le probabili formazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) La sfida tra Milan e Torino chiuderà il sabato di Serie A.Il confronto tra la compagine rossonera e quella granata - valido per la diciassettesima giornata di Serie A - rappresenta a suo modo uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Un rendimento diametralmente opposto, ma che certamente non rende questo match meno spettacolare e ricco di contenuti tecnici e tattici. A San Siro il Milan cercherà di ripartire dopo la sconfitta incassata nell'ultima uscita contro la Juventus. Seppur con tante assenze, Stefano Pioli conta di poter far fronte ad un Torino in ripresa ma comunque in uno stato di rendimento sul campo non eccelso. La formazione guidata da Marco Giampaolo, infatti, si trova al diciassettesimo posto della ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) La sfida trachiuderà il sabato diA.Il confronto tra la compagine rossonera e quella granata - valido per la diciassettesima giornata diA - rappresenta a suo modo uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Un rendimento diametralmente opposto, ma che certamente non rende questo match meno spettacolare e ricco di contenuti tecnici e tattici. A San Siro ilcercherà di ripartire dopo la sconfitta incassata nell'ultima uscitala Juventus. Seppur con tante assenze, Stefanoconta di poter far fronte ad unin ripresa ma comunque in uno stato di rendimento sul campo non eccelso. La formazione guidata da Marco Giampaolo, infatti, si trova al diciassettesimo posto della ...

