Serie A, Alberto Zaccheroni fa il punto su Eriksen e Gomez (Di sabato 9 gennaio 2021) Alberto Zaccheroni, ex tecnico, tra le altre, di Milan e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, discutendo di due casi davvero molto problematici in Serie A, quello legato alla vicenda Papu Gomez e quello di Christian Eriksen. Prima le parole sull'argentino: 'La vicenda del ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 9 gennaio 2021), ex tecnico, tra le altre, di Milan e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, discutendo di due casi davvero molto problematici inA, quello legato alla vicenda Papue quello di Christian. Prima le parole sull'argentino: 'La vicenda del ...

OptaPaolo : 5x3 - Ciro Immobile è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Seri… - sportface2016 : #SerieA Le parole di Alberto #Zaccheroni sugli esuberi di questo mercato invernale e sulla vicenda di Papu #Gomez - NorbertoBottani : RT @Pat_Falzetti: Per la serie di #Webinar “L’importanza dei dati e delle metodologie statistiche di ricerca: l’emergenza #Covid-19” #INVAL… - R_Ricci_INVALSI : RT @Pat_Falzetti: Per la serie di #Webinar “L’importanza dei dati e delle metodologie statistiche di ricerca: l’emergenza #Covid-19” #INVAL… - MondoPrimavera : Ci sarà la #SerieD nel futuro di Alberto #DelGrosso? #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Alberto Serie A, Alberto Zaccheroni fa il punto su Eriksen e Gomez Virgilio Sport Serie A, Alberto Zaccheroni fa il punto su Eriksen e Gomez

Alberto Zaccheroni, ex tecnico, tra le altre, di Milan e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, discutendo di due casi davvero molto problematici in Serie A, quello legato alla vicend ...

Fratelli Caputo 2? Cosa sappiamo della seconda stagione della serie televisiva su Mediaset

Fratelli Caputo, in programma la seconda stagione? Ancora non sappiamo nulla su ‘Fratelli Caputo 2‘. L’unica certezza è che la prima stagione ha registrato buoni ascolti. L’ultima puntata è stata vist ...

Alberto Zaccheroni, ex tecnico, tra le altre, di Milan e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, discutendo di due casi davvero molto problematici in Serie A, quello legato alla vicend ...Fratelli Caputo, in programma la seconda stagione? Ancora non sappiamo nulla su ‘Fratelli Caputo 2‘. L’unica certezza è che la prima stagione ha registrato buoni ascolti. L’ultima puntata è stata vist ...