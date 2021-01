Serie A, a tutto Bergomi: “Lotta Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocano, ma c’è solo una favorita” (Di sabato 9 gennaio 2021) Parla Beppe Bergomi. L'ex bandiera nerazzurra - simbolo dell'Inter per anni -, oggi opinionista tv, Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha detto la sua sulla Lotta Scudetto in Serie A, soffermandosi anche e soprattutto sulla stagione della squadra di Antonio Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni."Vedo sempre la Juve davanti a tutte, per qualità e profondità della rosa. Poi Inter, Milan e Napoli possono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane. Il problema dell’Inter per me in questo momento è il punto di partenza della critica: l’uscita dalla Champions ha portato a pensare che siccome ha fatto investimenti e ha un allenatore ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Parla Beppe. L'ex bandiera nerazzurra - simbolo dell'per anni -, oggi opinionista tv,venuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha detto la sua sullainA, soffermandosi anche e sopratsulla stagione della squadra di Antonio Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni."Vedo sempre la Juve davanti a tutte, per qualità e profondità della rosa. Poipossono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane. Il problema dell’per me in questo momento è il punto di partenza della critica: l’uscita dalla Champions ha portato a pensare che siccome ha fatto investimenti e ha un allenatore ...

