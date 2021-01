Senzatetto: da novembre 7 sono morti per il freddo (Di sabato 9 gennaio 2021) Attraverso una nota, la Comunità di Sant’Egidio ha fatto sapere che da novembre scorso a Roma sono morti 7 Senzatetto a causa del freddo. «Dall’inizio di novembre sono morte in strada, solo a Roma, ben 7 senza fissa dimora. L’ultimo, Mario, 58 anni, il 6 gennaio, nei pressi della stazione Termini, proprio davanti ad un albergo chiuso per l’emergenza Covid. Un numero inaccettabile per la capitale d’Italia, che chiama direttamente in causa le istituzioni, non solo per i mesi che sono passati, ma per l’immediato futuro», è questo che si legge nella nota. La comunità continua poi ricordando che la situazione attuale risulta essere ancora più complessa a causa della pandemia di Coronavirus attualmente in atto. morti numerosi ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Attraverso una nota, la Comunità di Sant’Egidio ha fatto sapere che dascorso a Romaa causa del. «Dall’inizio dimorte in strada, solo a Roma, ben 7 senza fissa dimora. L’ultimo, Mario, 58 anni, il 6 gennaio, nei pressi della stazione Termini, proprio davanti ad un albergo chiuso per l’emergenza Covid. Un numero inaccettabile per la capitale d’Italia, che chiama direttamente in causa le istituzioni, non solo per i mesi chepassati, ma per l’immediato futuro», è questo che si legge nella nota. La comunità continua poi ricordando che la situazione attuale risulta essere ancora più complessa a causa della pandemia di Coronavirus attualmente in atto.numerosi ...

