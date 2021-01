Seguaci di QAnon rinnegano Ashli Babbit | come QAnon divora | rovina e rinnega i suoi stessi seguaci

Leggi su bufale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dal feed di Lucy Lawless, la Xena televisiva, celeberrima e amata attrice Neozelandese, Membro dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda ci arriva una segnalazione di un atto deprecabile dei. Un atto che conosciamo benissimo. Lucy Lawless, recentemente nota per aver dato una vigorosa tirata di orecchie virtuale a Kevin Sorbo, l’Hercules televisivo reo di aver diffuso fake news sui fatti del Congresso ci fa notare che il desiderio deidi sfuggire alle loro responsabilità si è spinto a calpestare i cadaveri ancora caldi di coloro che sono morti per il loro ideale. Per quanto sviato, per quanto malguidato, in queste ore i, morta seguendo le loro idee, andando ad una manifestazione ...