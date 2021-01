Se un giorno ne usciremo dipende da noi. E da come ci comporteremo, dice il Ministro Speranza (Di sabato 9 gennaio 2021) La crescita dei contagi Covid in tutta Europa spaventa il Ministro della Salute Roberto Speranza, che predica prudenza e mostra ottimismo sui vaccini. Ancor più dei dati che si registrano negli ultimi giorni nel nostro Paese, a preoccupare il Ministro della Salute Roberto Speranza sono le informazioni che arrivano dall’estero, in particolare dalla Gran Bretagna. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 gennaio 2021) La crescita dei contagi Covid in tutta Europa spaventa ildella Salute Roberto, che predica prudenza e mostra ottimismo sui vaccini. Ancor più dei dati che si registrano negli ultimi giorni nel nostro Paese, a preoccupare ildella Salute Robertosono le informazioni che arrivano dall’estero, in particolare dalla Gran Bretagna. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Covid, Speranza “Per alcuni mesi sarà ancora dura”

MILANO (ITALPRESS) – “I vaccini sono la luce, la svolta che apre un’altra fase, ma la verità è semplice. Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere, la battaglia è ancora ...

