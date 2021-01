Scuole superiori nel caos: in presenza dall’11 gennaio, ma 14 regioni dicono “no” alla ripresa delle lezioni in classe (Di sabato 9 gennaio 2021) Sale fino a 14 su 20 il numero delle regioni che hanno deciso di rinviare ancora il ritorno in classe dei ragazzi delle superiori. Prima fissato al 7 gennaio, il rientro a scuola era poi slittato, per volontà del governo, a lunedì 11 gennaio. Ma fra due giorni saranno ben pochi gli studenti che siederanno fra i banchi. Mentre le Scuole elementari e medie hanno ripreso in presenza in varie regioni, gli istituti superiori sono nel caos. Trasporti pubblici, orari e ingressi scaglionati C’è il problema dei trasporti pubblici a rischio affollamento, degli orari scaglionati per l’ingresso a scuola la mattina, del fare cioè di tutto per evitare assembramenti nei licei e negli istituti ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 gennaio 2021) Sale fino a 14 su 20 il numeroche hanno deciso di rinviare ancora il ritorno indei ragazzi. Prima fissato al 7, il rientro a scuola era poi slittato, per volontà del governo, a lunedì 11. Ma fra due giorni saranno ben pochi gli studenti che siederanno fra i banchi. Mentre leelementari e medie hanno ripreso inin varie, gli istitutisono nel. Trasporti pubblici, orari e ingressi scaglionati C’è il problema dei trasporti pubblici a rischio affollamento, degli orari scaglionati per l’ingresso a scuola la mattina, del fare cioè di tutto per evitare assembramenti nei licei e negli istituti ...

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - RegLombardia : ??Ordinanza regionale n. 676 dell’8/01/21 Dall’11 al 24/01 gli studenti delle scuole superiori e delle istituzioni f… - RegioneLazio : REGIONE LAZIO, 100% #DAD PER SCUOLE SUPERIORI FINO AL 18/01 Nella Regione Lazio 100% #didattica a distanza per le s… - FabrizioDiVito : #Covid_19 #Scuole In #Basilicata superiori chiuse fino al 31 gennaio: - SassiLive : +++SCUOLE SUPERIORI IN BASILICATA CHIUSE FINO AL 31 GENNAIO, PRONTA ORDINANZA GOVERNATORE BARDI+++… -