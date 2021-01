Scuole superiori, dove si riapre il 1° febbraio: già 7 regioni hanno deciso così (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ritorno in classe degli studenti delle Scuole superiori, in alcune regioni, è già previsto per il mese di febbraio. Si tratta di sette regioni che hanno già deciso in questo senso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ritorno in classe degli studenti delle, in alcune, è già previsto per il mese di. Si tratta di settechegiàin questo senso. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Scuole superiori Sicilia, scuole superiori di nuovo in presenza dal 1° febbraio al 50% CIRCOLARE [PDF] Orizzonte Scuola Svezia in lockdown: clamoroso dietrofront/ Chiusi negozi e scuole dopo picco contagi

Svezia in lockdown per la prima volta dall'inizio della pandemia: approvata una legge che permette chiusure mirate. E' la svolta ...

Scuole superiori, i presidi: “Demoralizzante l’ennesimo rinvio del ritorno in aula”

Esasperazione e disorientamento. Si può riassumere così lo stato d’animo di diversi presidi piacentini, dopo l’ennesimo rinvio del rientro in classe degli studenti iscritti alle scuole superiori. Fino ...

