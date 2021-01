Scuola non riapre, l’«ira funesta» dell’Azzolina: «Un giochino…», cosa ha detto al telefono (Di sabato 9 gennaio 2021) Riapertura scuole. È tanta la delusione per la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La politica grillina inviperita con le Regioni alleate del governo. Si sente tradita dal Partito Democratico che le aveva promesso di riaprire le scuole superiori al 50% di presenza dopo dopo le feste natalizie. Lunedì scorso, Francesco Boccia, il ministro degli Affari regionali, durante il consiglio dei ministri, aveva ipotizzato un ritorno in classe al del 50% a partire da lunedì 11 gennaio. Il successivo monitoraggio settimanale odierno dell’Istituto superiore di sanità ha però fatto mutare parere. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 17.533 nuovi casi e 620 morti, stabili le intensive Riapertura scuole, l’«ira funesta» dell’Azzolina: «Un giochino…», telefonata-fiume contro i Dem Secondo quanto riportato da Repubblica, la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Riapertura scuole. È tanta la delusione per la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La politica grillina inviperita con le Regioni alleate del governo. Si sente tradita dal Partito Democratico che le aveva promesso di riaprire le scuole superiori al 50% di presenza dopo dopo le feste natalizie. Lunedì scorso, Francesco Boccia, il ministro degli Affari regionali, durante il consiglio dei ministri, aveva ipotizzato un ritorno in classe al del 50% a partire da lunedì 11 gennaio. Il successivo monitoraggio settimanale odierno dell’Istituto superiore di sanità ha però fatto mutare parere. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 17.533 nuovi casi e 620 morti, stabili le intensive Riapertura scuole, l’«ira: «Un», telefonata-fiume contro i Dem Secondo quanto riportato da Repubblica, la ...

Tante le possibilità offerte dal Padovano-Corinaldesi di Senigallia

In un celebre discorso Piero Calamandrei ebbe a dire: «La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare». Ebbene, in questo tempo di pandemia anche la scuola è come l’a ...

In un celebre discorso Piero Calamandrei ebbe a dire: «La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare». Ebbene, in questo tempo di pandemia anche la scuola è come l'a ...