Scuola e innovazione, nasce a Milano la Defhouse: studiare per diventare influencer (Di sabato 9 gennaio 2021) A Milano è nata la prima Defhouse: una casa-Scuola per formare talenti duraturi del web e in modo particolare di TikTok. Questa Scuola innovativa per influencer ospita otto giovanissimi under 20 che durante le varie lezioni parlano anche di politica e di attualità. Come riportato da Dagospia e La Stampa, Defhouse nasce dal fiuto di Luca Casadei, fondatore di Web Stars Channel, il più grande inventore di talenti digitali italiani. Istituti scolastici di questo tipo si trovano anche in America, detti concept-house, tipo l'Hype House di Los Angeles, ma nessuna è come quella milanese, che investe sull'educazione per portare al successo.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola innovazione Innovazione e tradizione didattica, possono convivere: no alla pedagogia sottrattiva, sì a quella additiva Orizzonte Scuola L'Itet di Marsala consegna 200 iPad agli studenti

Nella giornata dell’8 gennaio 2021, nei locali della sede centrale dell’ITET “G. Garibaldi” è stata curata la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso gratuito e la relativa consegna alle famigl ...

