Scomparso aereo con 62 persone a bordo: sarebbe caduto in mare (Di sabato 9 gennaio 2021) Mistero e preoccupazione per un aereo di linea della Sriwijaya Air partito da Giakarta. Secondo quanto riportano le fonti, avrebbe interrotto tutti i contatti poco dopo la partenza dalla capitale indonesiana e sarebbe precipitato in mare. Dai social media, arrivano video dei primi rottami, ma non è stato ancora chiarito se ci siano o meno superstiti. Scomparso il volo SJ182 della Sriwijaya Air La notizia è iniziata a circolare nella tarda mattinata italiana: un aereo della Sriwijaya Air, compagnia low cost indonesiana, ha interrotto i contatti radio e sarebbe Scomparso. Il volo era partito da Giakarta, diretto a Pontianak sull’isola del Borneo. Appena quattro minuti dopo il decollo, però, il volo avrebbe avuto problemi e potrebbe essere precipitato in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Mistero e preoccupazione per undi linea della Sriwijaya Air partito da Giakarta. Secondo quanto riportano le fonti, avrebbe interrotto tutti i contatti poco dopo la partenza dalla capitale indonesiana eprecipitato in. Dai social media, arrivano video dei primi rottami, ma non è stato ancora chiarito se ci siano o meno superstiti.il volo SJ182 della Sriwijaya Air La notizia è iniziata a circolare nella tarda mattinata italiana: undella Sriwijaya Air, compagnia low cost indonesiana, ha interrotto i contatti radio e. Il volo era partito da Giakarta, diretto a Pontianak sull’isola del Borneo. Appena quattro minuti dopo il decollo, però, il volo avrebbe avuto problemi e potrebbe essere precipitato in ...

gierrenne : Indonesia, aereo scomparso: Boeing 737 forse caduto in mare - Onorio_Ferraro : RT @Tg3web: Un aereo con 62 persone a bordo, di una compagnia indonesiana, è scomparso dai radar quattro minuti dopo il decollo da Giacarta… - xnormalone : RT @liamvoice_: ?#FLASH Il volo Sriwijaya Air SJ182, un Boeing 737, è scomparso dai radar dopo il decollo da Jakarta, Indonesia. Sono 59 i… - Sport_Fair : Aereo scomparso in #Indonesia Rinvenuti in mare pezzi di corpi umani IL VIDEO - roraimay1 : RT @Tg3web: Un aereo con 62 persone a bordo, di una compagnia indonesiana, è scomparso dai radar quattro minuti dopo il decollo da Giacarta… -