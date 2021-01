Sci | gigante Adelboden | il solito Pinturault batte tutti

(Di sabato 9 gennaio 2021) Primo Alexis, secondo Filip Zubcic. Il secondomaschile disputato sulla Kuonisbaergli diconferma i verdetti del venerdì e vede primegggiare il transalpino, ancora una volta imprendibile sulla difficile pista svizzera, che gli ha consentito di raggiungere il quarto trionfo della stagione davanti al croato, battuto ancora una volta di oltre 1" (esattaente 1"26), con il padrone di casa Loic Meillard (+1"67) che ha strappato l'ultimo gradino del podio al connazionale Marco Odermatt, stavolta quarto per soli due centesimi.Segnali di ripresa giungono in casa Italia da Luca De Aliprandini. Il trentino, decimo a metà gara, ha recuperato quattro posizioni nella seconda parte, terminando al sesto posto con un ritardo di 2"06. "La seconda manche mi ha soddisfatto - ha dichiarato De Aliprandini -. Ho provato a ...

Segnali di ripresa giungono in casa Italia da Luca De Aliprandini. Il trentino, decimo a metà gara, ha recuperato quattro posizioni nella seconda parte, terminando al sesto posto