Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali gigante Adelboden e discesa St Anton

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo aver rotto il ghiaccio nel nuovo anno con i due slalom (uno per comparto) in quel di Zagabria, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 è tornata in azione. Siamo nel bel mezzo del fine settimana tutto sulle nevi svizzere che proporrà altre due prove tecniche per gli uomini, mentre le donne saranno impegnate in due gare all’insegna della velocità. Il Circo Bianco al femminile gareggerà a Sankt: unanella giornata di sabato 9 gennaio, e un superin occasione di domenica 10 Gli uomini, invece, saranno protagonisti adin altre due prove tecniche. Sulla splendida Chuenisbärgli gli atleti saranno in azione il secondodopo il successo di ieri di Alexis Pinturault, quindi domenica 10 toccherà alla gara tra i pali stretti per concludere il ...