Sci alpino | infortuni a catena La Norvegia perde Braathen e McGrath Svizzera in ansia per Mauro Caviezel

infortuni a catena nello sci alpino. La giornata di ieri è stata davvero traumatica per diverse stelle del Circo Bianco. Il gigante di Adelboden ha mietuto una grandissima vittima: il norvegese Lucas Braathen è letteralmente volato sulla linea del traguardo, sparato in area dal dosso finale. Ha sì concluso la gara in settima posizione, ma il vincitore della prova d'apertura di Soelden ha concluso anzitempo la sua stagione perché si è purtroppo rotto il crociato del ginocchio desto. Come ha confermato Marc Strauss, medico della nazionale scandinava, ai microfoni di NRK, servirà un intervento chirurgico, seguito da 6-9 mesi di stop. La Norvegia deve fare i conti anche con l'infortunio di Atle Lie McGrath, altro classe 2000. Il dominatore della scorsa Coppa Europa è ...

Infortuni a catena nello sci alpino. La giornata di ieri è stata davvero traumatica per diverse stelle del Circo Bianco. Il gigante di Adelboden ha mietuto una grandissima vittima: il norvegese Lucas ...

