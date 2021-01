Sci alpino, Coppa Europa 2021: la svedese Fermbaeck vince lo slalom di Vaujany. Quinta Serena Viviani (Di sabato 9 gennaio 2021) La svedese Elsa Fermbaeck ha conquistato la vittoria nello slalom di Coppa Europa a Vaujany. La sciatrice scandinava aveva chiuso al comando già la prima manche, confermando la sua leadership anche nella seconda con solo tre centesimi di vantaggio sulla slovena Andreja Slokar. Distacchi comunque elevatissimi già dal terzo posto della svizzera Camille Rast (+1.86). Quarta la slovena Neja Dvornik (+2.75), che ha preceduto una positiva Serena Viviani (+3.27), Quinta e migliore delle azzurre in questa gara. Undicesima posizione per Roberta Midali (+4.33) e quattordicesima Celina Haller (+5.20). A punti anche Petra Unterholzner (18a) e Carlotta Saracco (26a). Foto LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) LaElsaha conquistato la vittoria nellodi. La sciatrice scandinava aveva chiuso al comando già la prima manche, confermando la sua leadership anche nella seconda con solo tre centesimi di vantaggio sulla slovena Andreja Slokar. Distacchi comunque elevatissimi già dal terzo posto della svizzera Camille Rast (+1.86). Quarta la slovena Neja Dvornik (+2.75), che ha preceduto una positiva(+3.27),e migliore delle azzurre in questa gara. Undicesima posizione per Roberta Midali (+4.33) e quattordicesima Celina Haller (+5.20). A punti anche Petra Unterholzner (18a) e Carlotta Saracco (26a). Foto LaPresse

