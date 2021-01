Sci alpino, come sta Tommy Ford? L’americano ha ripreso conoscenza (Di sabato 9 gennaio 2021) Tommy Ford ha fortunatamente ripreso conoscenza e ha aperto gli occhi dopo il bruttissimo incidente occorsogli durante la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo statunitense è caduto nell’ultimissima parte della durissima pista svizzera, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Il 31enne ha perso conoscenza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale. come ha confermato la Rai, lo sciatore ha riaperto gli occhi e sembra che il peggio sia scongiurato. Sono in corso alcuni esami neurologici e tutti gli accertamenti del caso vista la violenza della botta. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso della giornata. IL VIDEO DELLA CADUTA DI ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)ha fortunatamentee ha aperto gli occhi dopo il bruttissimo incidente occorsogli durante la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. Lo statunitense è caduto nell’ultimissima parte della durissima pista svizzera, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Il 31enne ha persoed è stato trasportato in elicottero all’ospedale.ha confermato la Rai, lo sciatore ha riaperto gli occhi e sembra che il peggio sia scongiurato. Sono in corso alcuni esami neurologici e tutti gli accertamenti del caso vista la violenza della botta. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso della giornata. IL VIDEO DELLA CADUTA DI ...

