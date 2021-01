Sci alpino, classifica Coppa del Mondo femminile dopo la discesa di St. Anton (Di sabato 9 gennaio 2021) La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino femminile aggiornata dopo la discesa libera di St. Anton di sabato 9 gennaio. Petra Vlhova rimane saldamente al comando della graduatoria davanti a Michelle Gisin, con Sofia Goggia che avanza e si porta in terza posizione LA classifica AGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 637 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 4983. Sofia Goggia (Ita) 402 4. Mikaela Shiffrin (Usa) 385 5. Katharina Liensberger (Aut) 3806. Marta Bassino (Ita) 343 7. Federica Brignone (Ita) 339 8. Corinne Suter (Sui) 311 9. Lara Gut-Behrami (Sui) 290 10. Ester Ledecka (Cze) 237 17. Elena Curtoni (Ita) 13832. Laura Pirovano (Ita) 8133. Irene Curtoni (Ita) 7852. Francesca Marsaglia (Ita) 4459. Marta Rossetti (Ita) ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Lagenerale didel2020/2021 di sciaggiornatalalibera di St.di sabato 9 gennaio. Petra Vlhova rimane saldamente al comando della graduatoria davanti a Michelle Gisin, con Sofia Goggia che avanza e si porta in terza posizione LAAGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 637 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 4983. Sofia Goggia (Ita) 402 4. Mikaela Shiffrin (Usa) 385 5. Katharina Liensberger (Aut) 3806. Marta Bassino (Ita) 343 7. Federica Brignone (Ita) 339 8. Corinne Suter (Sui) 311 9. Lara Gut-Behrami (Sui) 290 10. Ester Ledecka (Cze) 237 17. Elena Curtoni (Ita) 13832. Laura Pirovano (Ita) 8133. Irene Curtoni (Ita) 7852. Francesca Marsaglia (Ita) 4459. Marta Rossetti (Ita) ...

Eurosport_IT : STRAORDINARIA SOFIA! ?? Arriva la la nona vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia ???????? #EurosportSCI |… - Gazzetta_it : #sci #coppadelmondo @goggiasofia Grande Goggia, domina a St.Anton - MontiFrancy82 : SCI ALPINO: Una straordinaria @goggiasofia ha dominato la discesa libera di St. Anton - RSIsport : ?????? Primo podio stagionale per Loïc Meillard, terzo nel gigante di Adelboden. La vittoria è andata ad Alexis Pintur… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #sci #ski #Coppamondo Felicità #Goggia 'Vittoria costruita, ho sciato come volevo' -