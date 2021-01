Sci alpino, bruttissima caduta di Tommy Ford ad Adelboden: trasportato in elicottero all’ospedale (Di sabato 9 gennaio 2021) Bruttissimo incidente in avvio della prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Tommy Ford, sceso col pettorale numero 4, è infatti caduto nel tratto conclusivo della durissima pista svizzera: è scivolato a terra, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Lo statunitense avrebbe perso conoscenza ed è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale (probabilmente quello di Berna). La gara è stata interrotta per quasi trenta minuti, la speranza è che non si tratti di nulla di grave per il 31enne. Si attendono sviluppi nel corso della giornata. IL VIDEO DELLA caduta DI Tommy Ford Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Bruttissimo incidente in avvio della prima manche del gigante di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci, sceso col pettorale numero 4, è infatti caduto nel tratto conclusivo della durissima pista svizzera: è scivolato a terra, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Lo statunitense avrebbe perso conoscenza ed è statoinverso l’ospedale (probabilmente quello di Berna). La gara è stata interrotta per quasi trenta minuti, la speranza è che non si tratti di nulla di grave per il 31enne. Si attendono sviluppi nel corso della giornata. IL VIDEO DELLADIFoto: Lapresse

