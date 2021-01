Scandalo Rai: è tele-Casalino! “Immagini di Conte per i Tg prodotte da Palazzo Chigi” (Di sabato 9 gennaio 2021) La notizia è passata un po’ sottotraccia, ma è di una gravità inaudita. Siamo di fronte all’ennesimo colpo di mano della ditta Conte-Casalino. Spiega una nota la Rai: “A causa della pandemia, la presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto che, per motivi di sicurezza sanitaria, non sia opportuno che operatori esterni lavorino negli ambienti di Palazzo Chigi per produrre servizi televisivi e pertanto, tutte le Immagini del presidente del Consiglio vengono realizzate direttamente dagli uffici della presidenza stessa”. Viale Mazzini scopre le carte e risponde così ad un’interrogazione del Segretario della Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che su Facebook si chiedeva: “Perché la Rai, a differenza delle tv commerciali, ha accettato questa situazione? Perché in particolare il Tg1 ha accettato per mesi di ... Leggi su ilparagone (Di sabato 9 gennaio 2021) La notizia è passata un po’ sottotraccia, ma è di una gravità inaudita. Siamo di fronte all’ennesimo colpo di mano della ditta-Casalino. Spiega una nota la Rai: “A causa della pandemia, la presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto che, per motivi di sicurezza sanitaria, non sia opportuno che operatori esterni lavorino negli ambienti diper produrre servizivisivi e pertanto, tutte ledel presidente del Consiglio vengono realizzate direttamente dagli uffici della presidenza stessa”. Viale Mazzini scopre le carte e risponde così ad un’interrogazione del Segretario della Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che su Facebook si chiedeva: “Perché la Rai, a differenza delle tv commerciali, ha accettato questa situazione? Perché in particolare il Tg1 ha accettato per mesi di ...

